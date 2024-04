Steuerapps im Praxistest Klartax: Wirkt strukturiert, aber Orientierung fehlt

Bei „weiteren Ausgaben zu Vorsorge und Versicherung“ führt ein Klick auf zusätzliche Verträge in ein unpassend wirkendes Auswahlmenü, mit Themengebieten wie „Dienstreise“ oder „Spenden und Kirche“. Was das mit den gerade bearbeiteten Vorsorgeverträgen zu tun hat, bleibt völlig kryptisch. Es wirkt eher wie ein Fehler im Programm.



Der große Software-Test: Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung



Ohnehin fragt Klartax unter Vorsorge alles ab, etwa Haftpflicht, Kfz- oder Rentenversicherung, selbst wenn die Steuerhöchstbeträge in diesem Bereich schon mit der Krankenversicherung überschritten sind. Das ist eher die Regel als die Ausnahme. Weitere Angaben bringen dann gar keinen Steuerspareffekt. Klartax weist Nutzer aber nicht darauf hin. Das zieht die Eingabe in die Länge.