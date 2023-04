Steuerapps im Praxistest Lohnsteuer Kompakt: Besser im Browser als per App

Mitunter fehlen in der App Erklärungen oder Hintergrundinfos komplett, etwa zu beruflichen Arbeitsmitteln. Tragen Nutzer einen neu gekauften Computer dort ein, bekommen sie keinerlei Hinweise: nicht zur Abschreibung (die mittlerweile bei Computern nicht mehr nötig ist, weil diese sofort voll abgesetzt werden können), nicht zur Aufteilung in einen beruflichen und einen eventuellen privaten Anteil. Im Browser werden in einer rechten Spalte hier wenigstens grundlegende Infos gezeigt. In der App fehlen sie.



Lesen Sie auch: Steuern sparen auf dem höchsten Level – der große Steuersofware-Text der WiWo



Diese Schwäche ist schade, denn ansonsten hat Lohnsteuer Kompakt sich verbessert. Pluspunkte: Die optimale Veranlagungsart für Ehepaare (eine gemeinsame Steuererklärung oder besser zwei getrennte?) wird am Schluss automatisch geprüft. Außerdem liefert Lohnsteuer Kompakt abschließend noch einige weiterführende Steuertipps.