Steuerapps im Praxistest Lohnsteuer Kompakt: In der Browservariante sehr brauchbar

Grundsätzlich erfüllt das Angebot seinen Zweck. Nutzer sollten allerdings die Browservariante gegenüber der App vorziehen. In der App fallen Erklärtexte und Hintergrundinfos praktisch unter den Tisch, auch die Eingabe ist dort häufig viel komplizierter (so muss jeder Wert der Lohnsteuerbescheinigung einzeln bestätigt werden). Der automatische abruf aktueller Steuerdaten klappt per Browser gut (in der App nicht), auch die Übernahme von Vorjahresdaten gelingt. Ehepaare bekommen abschließend eine Empfehlung, ob die Abgabe einer gemeinsamen oder zweier getrennter Steuererklärungen vorteilhaft ist.