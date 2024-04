Steuerapps im Praxistest Mein Elster: Das staatliche Steuererklärungs-Portal unterstützt kaum

Bei wichtigen Überthemen werden zuerst nur Formularnamen wie „Anlage N“ angezeigt, ohne Erläuterung. Es wäre kein Aufwand, darauf hinzuweisen, dass die Anlage N sich auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezieht und die dabei entstandenen Werbungskosten. Erst bei der Bearbeitung wird das angezeigt. Innerhalb eines Formulars, also der Anlage der Steuererklärung, gibt es generell etwas mehr Erklärungen. Zwar liefert der Klick auf ein Fragezeichensymbol stets Erklärungen, aber das sind oft sehr lange und ebenfalls sperrige Auflistungen, etwa bei der Abfrage von Lohnersatzleistungen. Oder es kommen als Hilfe auch nur knapp gehaltene Stichpunkte, die mehr offenlassen als sie erklären. Wer etwa unsicher ist, ob Nebeneinkünfte womöglich als selbstständige Einkünfte zählen, der wird das bei Mein Elster kaum klären können. Wer kein Profi ist, macht hier schnell Fehler oder fürchtet das zumindest.



Kommerzielle Steuersoftware unterstützt hier besser, bietet teils kontextbezogen nur kurze Verständnishilfen an und liefert sonst passgenau Details zum gerade bearbeiteten Feld. Insgesamt fehlt es bei Mein Elster an solcher Unterstützung: Die Länge der Wegstrecke zur Arbeit muss bekannt sein. Die Anzahl der im Büro oder Betrieb zugebrachten Tage, also an der ersten Tätigkeitsstätte, muss der Nutzer von Mein Elster ebenfalls selbst wissen. Bei solchen Daten können Berechnungstools sehr hilfreich sein. Bei Mein Elster fehlen sie jedoch. Am Ende liefert Mein Elster eine unverbindliche Vorab-Berechnung der zu erwartenden Steuernachzahlung oder Steuererstattung. Die Steuererklärung wird auch auf Fehler geprüft, also widersprüchliche oder fehlende Angaben.