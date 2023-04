Steuerapps im Praxistest Mein Elster: Noch weit vom hehren Ziel entfernt

Bei der Eingabe aller noch fehlenden Daten unterstützt Mein Elster dann jedoch zu wenig. Die Sprache ist auch vorher schon oft bürokratisch und sperrig ("Möchten Sie Bescheinigungen einfüllen?"), es fehlt an Erklärungen. Wer sich nicht gut auskennt, ist schnell verloren. Bei wichtigen Überthemen werden zuerst nur Formularnamen wie "Anlage N" angezeigt, ohne Erläuterung. Es wäre kein Aufwand, darauf hinzuweisen, dass die Anlage N sich auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezieht und die dabei entstandenen Werbungskosten. Erst bei der Bearbeitung wird das angezeigt. Innerhalb eines Formulars, also der Anlage der Steuererklärung, gibt es generell etwas mehr Erklärungen. Per Klick auf ein Fragezeichen-Symbol werden Erläuterungen angezeigt. Manchmal sind die dann aber so ausführlich, dass kaum jemand sie lesen wird. So würde der zum Thema "Weg zur Arbeit "angezeigte Erklärtext volle vier A4-Seiten in gängiger Schriftgröße füllen.