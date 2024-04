Steuerapps im Praxistest Steuerfuchs: Dieses Portal wählt einen ganz eigenen Ansatz

So gibt es zum Beispiel keinen Hinweis, wenn die Anzahl an Tagen mit Fahrten zur Arbeit und die Anzahl an Homeoffice-Tagen in Summe 365 ausmacht. Das wäre sehr ungewöhnlich und könnte auch kritische Rückfragen des Finanzamtes hervorrufen. Da Nutzer bei diesen Angaben völlig auf sich gestellt sind und nicht unterstützt werden, ist das Fehlerrisiko groß.



Der große Software-Test: Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung



Auch die Abfrageart mit den Arbeitsblättern könnte eher dazu führen, dass Nutzer eigentlich relevante Angaben vergessen. Immerhin weist Steuerfuchs am Schluss noch daraufhin, wenn zu speziellen - meist relevanten - Themen nichts eingetragen wurde, etwa Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen.