Steuerapps im Praxistest Steuergott: Hier ist viel Gottvertrauen gefragt

Steuergott hat insgesamt mächtig Mut zur Lücke. Systemmeldungen erscheinen teils auf Englisch und mit Rechtschreibfehlern (die Daten der Ehefrau werden als "spause" abgefragt). Steuergott richtet sich wohl an Geringverdiener, die sonst gar keine Steuererklärung abgeben würden.



Sie können eine errechnete Erstattung auch als Sofortauszahlung bekommen, mit rund 30-prozentigem Abschlag. Dahinter steckt ein Kredit, der mit der späteren Steuererstattung getilgt wird. Ein extrem teures Vergnügen! Das ganze Angebot erscheint heikel. Die Steuererklärung selbst kann vor dem Versand nicht eingesehen werden! So können Nutzer kaum überprüfen, ob die verarbeiteten Angaben an der richtigen Stelle gelandet sind.