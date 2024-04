Steuerapps im Praxistest Steuertipps: Die neue Steuerapp vom Traditionsverlag

Auch sonst lässt die App Nutzer bei der Dateneingabe teils allein. Ohne jegliche kontextbezogenen Erläuterungen werden dann Daten abgefragt, etwa zu haushaltsnahen Dienstleistungen. Bei der Wegstrecke zur Arbeit unterstützt Steuertipps ebenfalls nicht. Nutzer müssen deren Länge selbst kennen und eintragen. Andere Apps bieten hier eine automatische Berechnung an, etwa mit Google Maps.



Der große Software-Test: Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung



In dieser Hinsicht bleibt die Akademische Arbeitsgemeinschaft sich treu: Auch bei ihren Softwarepaketen SteuerSparErklärung und Steuereasy bietet sie eine derartige Unterstützung nicht an, weil alle Daten nur lokal gespeichert werden. Auch bei Steuertipps werden Daten nur lokal auf dem Smartphone abgelegt. Doch gerade von einer Steuerapp versprechen sich Nutzer eigentlich mehr Service und Hilfestellung.