Steuerapps im Praxistest Wundertax: Diese App unterstützt zu wenig

Unter all diesen Eingabefeldern werden plötzlich weitere Einkunftsarten abgefragt. Das könnten Nutzer leicht übersehen. Zumal die Abfrage, gerade per App, ohnehin etwas unübersichtlich ist. An Erläuterungen und kontextbezogenen Hinweisen mangelt es auch. So werden bei den haushaltsnahen Dienstleistungen dann zum Beispiel „anteilige Kosten nach §35a EStG“ abgefragt, immerhin mit ein paar Beispielen wie Hausmeisterkosten oder Straßenreinigung. Bei den Handwerkerkosten informiert Wundertax nicht, dass nur Arbeits- und Fahrtkosten angegeben werden dürfen – nicht Materialkosten.