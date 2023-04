Steuerapps im Praxistest Wundertax: Eine Steuererklärung fast wie von Zauberhand

Es fehlt immer wieder an Erklärungen. So wird etwa bei den "haushaltsnahen Aufwendungen" nach Ausgaben für "Minijobs" gefragt, ohne den Hintergrund wirklich zu erklären. Ein Hinweis spricht nur davon, dass es um Aufwendungen für geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt (Minijobs) geht. Als Beispiel werden Babysitter genannt. Kurz danach werden "Aufwendungen für Angestellte" abgefragt, mit dem Hinweis, dass Mieter "anteilige Kosten nach § 35a EStG" aus der Betriebskostenabrechnung angeben könnten, wie Hausmeisterkosten. Andere Services nehmen Nutzer besser an der Hand, damit die wirklich wissen, was gerade gefragt ist – und was sie dabei beachten sollten.



Lesen Sie auch: Steuern sparen auf dem höchsten Level – der große Steuersofware-Text der WiWo



Diese mangelnde Unterstützung rächt sich vor allem, wenn es kompliziert wird, etwa bei Selbstständigen oder Vermietern. Zwar zeichnet Wundertax eigentlich aus, dass es auch solche Themen abdeckt (die meisten Apps und Browserangebote schließen diese Themen aus). Doch die simple Abfrage lässt die Nutzer alleine. Für die Werbungskosten der Vermietung gibt es zum Beispiel nur ein einziges Eingabefeld. Nutzer müssen selbst alle Posten, die hier anzugeben sind, ermitteln und addieren, etwa Abschreibungen aufs Gebäude. Die Abfrage in mehr einzelne Posten zu zerlegen und dabei mit Erklärungen zu unterstützen, wäre besser.