Steuerbetrug in der Gastronomie „Der Ehrliche ist der Verdächtige“

Was hatten Sie erwartet?

Mir war schon klar, dass es in der Gastronomie in vielen Betrieben nicht steuer-ehrlich zugeht. Aber diese Dimensionen konnte ich mir im Traum nicht vorstellen. Es gab quasi niemanden von den alten Lieferanten, der korrekte Geschäfte machen wollte. Alle fragten: mit Rechnung oder ohne, Mitarbeiter wollten lieber schwarz bezahlt werden als offiziell. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Ich dachte: Wenn ich ein Restaurant führe, dann sauber. Also habe ich eine neue Kasse gekauft, habe das Insika-Sicherheitssystem installiert, drucke auf all meine Bons heute QR-Codes damit alle Gäste das jederzeit prüfen können.