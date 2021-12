Steuercoach Alex Fischer „Ihr werdet heute ziemlich coole Sachen erfahren“

Ich fühle mich an mein Gespräch mit Alex Fischer vor zwei Jahren erinnert, in Düsseldorf, in seiner loftartigen Wohnung mit Indoor-Koi-Teich. Damals hatte die Werbung für das Steuercoaching noch versprochen, dass man auch den Jetski oder die Finca auf Mallorca steuerfrei bezahlen könne. Fischer selbst wollte mit diesen Werbeaussagen nichts zu tun haben: „Das sind noch Dinge aus dem alten Marketing.“ Den meisten Teilnehmern des Steuercoachings gehe es darum, mehr Geld für Investitionen zu haben. Nur wenige seien von privaten Motiven getrieben, kämen etwa zu ihm und wollten wissen, ob sie die Brüste ihrer Freundin auf Genossenschaftskosten machen lassen könnten. Doch zwei Jahre später drehen sich immer noch viele Tipps darum, wie man private Ausgaben unbehelligt vom Fiskus bestreiten kann. Merkwürdig! Auf eine Anfrage an ihn bekomme ich diesmal leider keine Antwort.