Steuercoach Alex Fischer „Ihr werdet heute ziemlich coole Sachen erfahren“

Es ist Donnerstagabend, Mitte November. Anstatt meinen Feierabend zu genießen, habe ich mich in ein kostenloses Steuer-Webinar von Alex Düsseldorf Fischer im Internet eingewählt. Den Beinamen „Düsseldorf“ hat Fischer sich selbst gegeben. Er will trotz seines Allerweltnamens im Internet gut auffindbar sein. Um 19.30 Uhr soll es losgehen. Schon gegen 19.20 Uhr zeigt ein Zähler an, dass über 600 Personen eingewählt seien. In einem Chatfenster, rechts neben dem Videostream, rauschen Begrüßungen und mehr oder weniger sinnfreie Nachrichten durch („Titten auf den Tisch“ zählt noch zu den harmloseren). Noch bevor die Liveübertragung losgeht, sind angeblich fast 2000 Personen zugeschaltet.