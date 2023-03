Steuercoaching mit Defiziten „Schauen Sie mal, ich weiß genauso wenig wie Sie“

Ich will ihm noch eine Chance geben und lasse ihn weiter erzählen. Im Steuercoaching gehe es mehr um Gestaltung, „um die Umwandlung von Steuergeldern in Vermögen bei Angestellten“. Man könne die in den vergangenen drei Jahren gezahlte Steuer zurückholen. Das soll über den Investitionsabzugsbetrag gehen. Mit dem können noch nicht erfolgte Ausgaben quasi vorab abgesetzt werden, etwa für eine geplante Investition in eine Photovoltaikanlage. Jetzt fühlt sich der Steuercoaching-Experte sichtlich wohler. Es wirkt auf mich, als ob er nun wieder ein Drehbuch für unser Telefongespräch hat.