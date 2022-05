Steuererklärung 2020 und 2021 Die Fristen für die Einreichung der Einkommensteuerklärung

Sollten Sie die Fertigstellung der Steuererklärung nicht rechtzeitig bewältigen können oder damit überfordert sein, so ist die professionelle Unterstützung durch einen Steuerberater eine gute Möglichkeit. Anders als bei Steuererklärungen, die selbst ausgefüllt werden, gilt bei der Abgabe mit einem Steuerberater oder auch mit einem Lohnsteuerhilfeverein generell ein Aufschub von sieben Monaten. Somit endet die Frist in diesem Falle gewöhnlich am letzten Tag im Februar des übernächsten Jahres. Durch die Corona-Pandemie gelten für die Steuerjahre 2020 und 2021 allerdings auch hier neue Fristen.