Steuererklärung 2020 und 2021 Diese Fristen gelten für die Einreichung der Einkommensteuerklärung

Viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind nicht verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben. Dies betrifft unter anderem Ehepartner, die beide die Steuerklasse 4 haben, und die auch sonst nicht zur Abgabe verpflichtet sind (also beispielsweise nicht mehr als 410 Euro an Lohnersatzleistungen oder Nebeneinkünften erzielt haben). Dann bleiben vier Jahre Zeit, um die freiwillige Steuererklärung abzugeben. Somit wäre für das Jahr 2020 Silvester 2024 der Stichtag; für die freiwillige Steuererklärung des Jahres 2021 bliebe bis 2025 Zeit.



