Steuererklärung 2020 Wann endet die Frist 2021?

Normalerweise wäre die Frist für die Steuererklärung bereits am 31. Juli 2021 abgelaufen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wurde die Abgabefrist aber um drei Monate bis Sonntag, 31. Oktober 2021 verlängert. Dies ergab das ATAD-Umsetzungsgesetz, das der Bundestag am 21. Mai 2021 verabschiedet hat. Somit muss die Steuererklärung nun bis Montag, 1. November 2021 beim Finanzamt eingehen. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland und Rheinland-Pfalz verstreicht die Frist aufgrund des Feiertags Allerheiligen erst am 2. November 2021.