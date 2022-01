Steuererklärung 2021 So gibt es bei der Steuer Geld für haushaltsnahe Dienstleistungen zurück

Seit 2019 werden in der Steuererklärung die haushaltsnahen Dienstleistungen in der dafür vorgesehenen Anlage „Haushaltsnahe Aufwendungen“ eingetragen. Dafür sollten Sie die Rechnungen und Kontoauszüge, die im Jahr für die haushaltsnahen Arbeiten angefallen sind, aufheben und in der Anlage angeben. Den Betrag für die haushaltsnahen Dienstleistungen können Sie inklusive Mehrwertsteuer dann in die Zeile 5 der Anlage eintragen.