Steuererklärung 2021 und 2022 Weniger Steuern zahlen mit Steuerfreibeträgen

Die Energiepreispauschale kommt gleichermaßen als Instrument gegen die steigenden Kosten für Strom und Gas, die sich im Zuge des Ukraine-Krieges ergeben haben, daher. Vorgesehen ist, dass Arbeitnehmer und Selbständige im Rahmen der Energiepreispauschale eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro erhalten. Arbeitgeber müssen hierfür in Vorleistung gehen und ihren Angestellten die Energiepreispauschale über die Lohnabrechnung auszahlen. Für Rentner und Studenten gibt es die Energiepreispauschale in dieser Form nicht. BaföG-Empfänger und Wohngeldempfänger können sich aber zumindest über einen Heizkostenzuschuss von 230 Euro bzw. 270 Euro (350 Euro bei zwei Wohngeldberechtigten) freuen.