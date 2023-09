Steuererklärung 2022 und 2023 Wie hoch darf die Gebühr für einen Steuerberater sein?

Am Beispiel der Einkommensteuererklärung lässt sich zeigen, wie sich die Gebühren für den Steuerberater berechnen. So beträgt hier die volle Gebühr nach Tabelle A der Verordnung 796 Euro. Diese Grundgebühr wird mit dem entsprechenden Faktor multipliziert. So darf der Steuerberater zwischen 1/10 und 6/10 der Grundgebühr verlangen, also 79,60 bis 477,60 Euro (ohne USt/MwSt.). Die meisten Steuerberater setzen eine mittlere Gebühr an.