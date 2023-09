Steuererklärung 2022 Was ist ein Progressionsvorbehalt und welchen Effekt hat er?

Wer mit Einkünften unter dem Progressionsvorbehalt zu tun hat, wird möglicherweise auch mit einem sogenannten negativen Progressionsvorbehalt konfrontiert sein. Dieser ist eine weitere Folge des Progressionsvorbehalts. Er wirkt sich im Gegensatz zum üblichen Verfahren begünstigend auf den individuellen Steuersatz aus. Dazu kommt es, wenn es sich bei den Einkünften unter Progressionsvorbehalt um negative Einkünfte handelt, also Verluste. Hat eine steuerpflichtige Person im Inland also Einkünfte von 90.000 Euro, jedoch im Ausland 20.000 Euro an Einkommensverlusten erlitten, werden 20.000 Euro aufgrund des geltenden Doppelbesteuerungsabkommens bei der Ermittlung des Steuersatzes von den 90.000 Euro abgezogen. Zur Berechnung des Steuersatzes werden dann also nur noch 70.000 Euro herangezogen. Entsprechend ist der Steuersatz niedriger.