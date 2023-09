Steuererklärung 2022 Wie geben Steuerzahler ihre Spenden richtig an?

Ihre Zuwendungen müssen Sie vollständig in ihrer Einkommensteuererklärung hinterlegen. Dafür ist die Anlage Sonderausgaben vorgesehen. Dabei ist folgendes zu beachten: Die Höhe Ihrer gezahlten Kirchensteuer (abzüglich eventueller Erstattungen) tragen Sie in Zeile 4 der Anlage Sonderausgaben ein. Je nachdem, an welche Art von Organisation Sie gespendet haben, gibt es darüber hinaus unterschiedliche Felder. Während Spenden oder Mitgliedsbeiträge zugunsten gemeinnütziger Zwecke in die Zeilen 5 und 6 der Anlage einzutragen sind, gehören Spenden an Wählervereine oder Parteien in die Zeilen 7 bis 8. Spenden an Stiftungen müssen in den Zeilen 9 bis 12 angegeben werden.