Steuererklärung 2022 Wie Sie Handwerkerleistungen steuermindernd angeben

Für die verschiedenen Handwerkerarbeiten müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Aufwendungen in der Steuererklärung anerkannt werden und Sie durch die Handwerkerleistungen einen Steuervorteil erhalten. So müssen die Arbeiten im Eigenheim, einer Mietwohnung oder in einem Ferienhaus innerhalb der EU, das Sie selbst nutzen, durchgeführt werden. Die Handwerkerarbeiten für einen Neubau sind hier nicht absetzbar. Zudem sollten die Arbeiten von Handwerkern eines selbstständigen Betriebs erbracht und im Anschluss in Rechnung gestellt werden. Denn selbst Renovieren durch Eigenleistung kann auf diesem Wege nicht bei der Steuer angegeben werden. Des Weiteren muss die Handwerkerrechnung und die damit verbundenen Rechnungsbeträge nachweislich von Ihnen beglichen werden. Hier empfiehlt sich die Zahlung per Überweisung anstelle einer Barzahlung.