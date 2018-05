Klocke räumt auch gleich mit der Hoffnung auf, dass eine Online-Steuererklärung mit ELSTER zwingend schneller zum Steuerbescheid führt. Mittlerweile seien sehr viele Steuerzahler per Gesetz verpflichtet, die Steuererklärung elektronisch abzugeben. „Lediglich Arbeitnehmer und Senioren haben noch die Wahl zwischen Papiervordrucken und ELSTER. Einen Bearbeitungsvorrang für die elektronisch abgegebenen Erklärungen gibt es jedoch nicht. Auch bei einer elektronischen Abgabe kommt der Steuerbescheid also nicht automatisch schneller“, stellt die Steuerexpertin fest. „In einigen Bundesländern macht der Zeitunterschied bei einer Erklärung per ELSTER und einer per Post höchstens ein paar Tage aus. Angesichts der üblichen Bearbeitungszeiten von rund sechs Wochen fällt das nicht sonderlich ins Gewicht.“