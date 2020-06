Steuererklärung Mit Unterstützung – oder doch allein?

Vor allem eine doppelte Haushaltsführung kann steuerlich einen großen Effekt haben. Die oft hohen Kosten berücksichtigt das Finanzamt relativ großzügig, so können teilweise auch Pauschalen genutzt werden, etwa für Verpflegungsmehraufwand. Wer etwas Ehrgeiz hat, kann mit einer Steuersoftware hier gut zurechtkommen. In anderen Fällen sollte aber Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein zu Rate gezogen werden. Denn die Chance auf eine größere Steuerersparnis wiegt die Zusatzkosten in derartigen Fällen meist auf.