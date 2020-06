Steuererklärung Mit Unterstützung – oder doch allein?

Geld verschenken will sie bei der Steuer aber nicht. Genau das droht ihr aber doch. So hat sie als Mieterin beispielsweise nie darauf geachtet, dass einige Posten ihrer Nebenkostenabrechnung, etwa die Lohnkosten des Hausmeisters, bei der Steuer zählen. Als „haushaltsnahe Dienstleistung“ stehen ihr dafür 20 Prozent Steuerabzug zu. Und ihre Kapitalerträge könnten steuerlich trotz des bereits erfolgten Abgeltungsteuerabzugs doch relevant sein, etwa wenn ihr persönlicher Steuersatz unter dem Wert der pauschalen Abgeltungsteuer liegt (rund 26,4 Prozent inklusive Soli, ohne Kirchensteuer). Auch spezielle Freibeträge für ältere Steuerzahler, wie der „Altersentlastungsbetrag“, könnten dazu führen, dass die Kapitalerträge in der Steuererklärung genannt werden sollten, weil dann weniger Steuer anfällt. Ohne externe Hilfe kann so etwas schnell unter den Tisch fallen.