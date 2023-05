Steuererklärung So holen Sie sich als Pendler Geld zurück

Pro Kilometer können Sie seit 2022 ab dem 21. Kilometer 0,38 Euro von der Steuer absetzen. Für die ersten 20 Kilometer dürfen Sie aber nur 0,30 Euro angeben. Dafür brauchen Sie keinen Beleg. Aber: Das gilt nur pauschal, also an jedem Arbeitstag nur für die einfache Wegstrecke. Wenn Sie über die Mittagspause nach Hause fahren, dürfen Sie das nicht mit einbeziehen und auch wenn Sie an dem einen Arbeitstag hinfahren und am nächsten Tag zurück, können Sie nur die Hälfte der Pendlerpauschale (auch: Fahrtkosten- oder Entfernungspauschale) ansetzen. Das gilt bis auf wenige Ausnahmen. Und: Erstattet werden die Fahrtkosten für einen Weg zur ersten Tätigkeitsstelle, also zu der Einrichtung, welcher der Arbeitnehmer unbefristet für die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses oder von vornherein mehr als 48 Monate zugeordnet ist. Sind die Umstände bei dem Beschäftigten anders, prüft das Finanzamt, ob der Arbeitnehmer zwei volle Arbeitstage pro Woche oder ein Drittel der Arbeitszeit im Betrieb tätig ist. Polizisten geben die Dienststelle an und Flugbegleiter oder Piloten den Heimatflughafen. Falls der Arbeitnehmer mehrere Arbeitsorte hat, kann der Arbeitgeber eine erste Tätigkeitsstelle im Vertrag festlegen.