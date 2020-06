Steuererklärung So retten sich Steuerzahler vor der Abgabefrist

Es kann teuer werden, wenn die Steuererklärung unentschuldigt zu spät beim Finanzamt landet. Denn mittlerweile gibt es einen automatischen Verspätungszuschlag. Bei einer leichten Verspätung haben Finanzbeamte noch Ermessensspielraum. Kommt die ohne professionelle Unterstützung erstellte Pflicht-Steuererklärung aber erst nach Ende Februar des übernächsten Jahres beim Finanzamt an, fällt der Verspätungszuschlag zwingend per Gesetz an. Für die Steuererklärung 2019 heißt das also, dass bei Abgabe nach Ende Februar 2021 spätestens der Zuschlag anfiele. Weil der 28. Februar 2021 ein Sonntag ist, wäre ausnahmsweise der 1. März 2021 der letzte Tag, an dem das Finanzamt noch Gnade vor Recht walten lassen kann.