Steuererklärung Was die neue Frist bedeutet, wann der Verspätungszuschlag droht

Meist wird sich das lohnen. Tipps für Ihre Steuererklärung finden Sie in unserem großen Ratgeber-Dossier. Darin beschreiben wir, wie Angestellte, Paare, Familien, Studenten, Rentner, Anleger, Vermieter und Mieter sowie Versicherte am meisten bei der Steuer herausholen.

Bei Angestellten rechnet sich die Steuererklärung oft. So reicht es schon, dass ihre Arbeitsstätte etwa 16 Kilometer von zu Hause entfernt ist, damit allein die pauschal für Fahrten zur Arbeit angesetzten Kosten 1000 Euro ausmachen (angesetzt werden 0,30 Euro pro Entfernungskilometer, multipliziert mit der Anzahl der Arbeitstage pro Jahr). Jeder weitere beruflich ausgegebene Euro würde sich dann steuerlich auswirken und bis zu 0,44 Euro an Steuerersparnis bringen. Die ersten 1000 Euro an beruflichen Ausgaben hingegen haben keinen Effekt - sie werden bereits automatisch berücksichtigt, beim laufenden Abzug von Lohnsteuer.