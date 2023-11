Steuererklärung: Welche Versicherung kann ich 2023 von der Steuer absetzen?

Werbungskosten lassen sich im Gegensatz zu den beschränkten Sonderausgaben in unbegrenzter Höhe absetzen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass eine berufliche (Teil-)Veranlassung der Kosten gegeben ist. Es handelt sich also um Kosten, die in Verbindung mit der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit entstehen. Sie müssen in direkter Verbindung zu den der beruflichen Tätigkeit stehen und auch während dieser Dauer entstanden sein.