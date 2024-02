Steuerklasse 3 und 5 Wird das Ehegattensplitting 2024 abgeschafft?

Was bedeutet das nun in der Praxis? Bei der Kombination der Steuerklassen 4 und 4 (ohne Faktor) werden beide Ehepartner praktisch so besteuert, wie es auch bei Alleinstehenden der Fall wäre. Der laufende Lohnsteuerabzug entspricht dann ungefähr auch der letztlich zu erwartenden Einkommensteuer, wenn jeder Partner die Hälfte des gemeinsamen Gesamteinkommens erzielt. Bei der Kombination aus Steuerklasse 3 und 5 ist das anders. Hier profitiert der Partner in Steuerklasse 3 von deutlich höheren Steuerfreibeträgen, sodass der Steuersatz deutlich geringer ausfällt. Der Lohnsteuerabzug passt in diesem Fall nur, wenn der Partner in Steuerklasse 3 deutlich mehr verdient als der Partner in Steuerklasse 5 (bei einer Aufteilung von etwa 60:40).