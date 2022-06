Steuerliche Entlastung Vergesst den Inflationsbonus!

Das Hauptproblem beim Inflationsbonus ist, dass ihn Arbeitgeber und Arbeitnehmer aushandeln müssten. Grundsätzlich ist es ja gut, sich so viel Marktwirtschaft in all der Staatswirtschaft zu erhalten. Nur wird der Bonus daher vor allem in jenen Branchen ausgezahlt werden, in denen Gewerkschaften viel Macht haben und für Wirtschaftszweige, die sich wirtschaftlich gut entwickeln. Profitieren werden überproportional jene Arbeitnehmer, deren Interessen ohnehin schon gut vertreten sind die und sich – auch individuell – hohe Gehälter aushandeln können. Natürlich nehmen sie die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit gerne mit. Doch nötig sind diese Vorteile hier nicht.