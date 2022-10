Steuern auf Bitcoin und Co. Warum Krypto-Anleger keine Angst vor dem Finanzamt haben müssen

…also digitale Werteinheiten…

Andres: …nicht mehr pauschal als digitale Werteinheiten, die „Ansprüche oder Rechte verkörpern können“ – so noch im Entwurf des BMF-Schreibens –, sondern nunmehr als digitale Einheiten, denen bestimmte Ansprüche und Rechte zugeordnet sind.

Will ein Finanzbeamter also prüfen, ob ein bestimmter Token steuerbar ist, muss er zunächst klären, welche bestimmten Ansprüche und Rechte damit verbunden sind. Ein nur „gefühltes“ Recht reicht dafür nicht aus. Das alles muss im Zweifel auch vor Gericht durchsetzbar sein. Diesem Anspruch zu entsprechen ist mit viel Aufwand verbunden.



Aber das gilt vermutlich eher für kleinere Kryptowährungen und nicht für Bitcoin oder Ethereum, oder? Generell stuft das BMF Kryptowährungen ja als Wirtschaftsgut ein.

Andres: Im Rechtsstaat gehört vor eine steuerliche Einstufung eine Prüfung des Gesetzestexts. Der gibt hier wenig her. Selbst beim Bitcoin stellt sich aber die Frage, welche Ansprüche für Anleger konkret bestehen sollen und vor allem wem gegenüber. Dahinter steckt im Fall des Bitcoin eine dezentrale, autonome Organisation (DAO), die in Deutschland weder zivil-, noch steuerrechtlich geregelt ist. Die kann der Anleger also nicht einfach verklagen. Noch viel weniger kann er Eigentums- oder auch nur Besitzrechte durchsetzen. Die gibt es nach herrschender Meinung bei Blockchain-Einträgen nicht. Wie sagte der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger doch zuletzt im WiWo-Interview Anfang August 2022 so treffend: „Kryptowährungen sind das einzige private Asset, dessen Inhaber keinen Anspruch auf irgendetwas hat.“