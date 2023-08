Steuern sparen beim Erbe: So wird der Nachlass nicht zur Steuerfalle

Beim Ehepartner gilt diese Steuerfreiheit unabhängig von Größe und Wert, bei Kindern werden nur Wohnflächen von maximal 200 Quadratmetern ganz begünstigt. Größere Immobilien würden nur anteilig von der Steuer befreit. Eine steuerfreie Schenkung des Familienheims – also ein Übertrag noch zu Lebzeiten – ist nur unter Ehepartnern möglich. Anders als beim vererbten Familienheim muss der beschenkte Partner für die Steuerfreiheit dann auch nicht zehn Jahre in der Immobilie bleiben.



Vermietete Immobilien zählen nicht als Familienheim, da sie vom Vermieter nicht selbst als Wohnraum genutzt werden. Doch Erben solcher Immobilien profitieren zumindest von einem Rabatt auf die Erbschaftsteuer. So müssen sie nur 90 Prozent des Immobilienwertes versteuern. Natürlich kommt außerdem auch hier ein Übertrag schon zu Lebzeiten in Betracht, um die Steuerfreibeträge bestmöglich auszuschöpfen. Spätestens mit dem Wegfall eines Nießbrauchrechts müssten sich dann aber die Begünstigten, etwa die Kinder, um Verwaltung und Vermietung der Immobilie kümmern. Bei größeren Vermögen kann es auch sinnvoll sein, Vermögen vor einem Übertrag in einer Familiengesellschaft zu bündeln.