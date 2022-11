Steuernomade Heuermann „Die Leute wollen das System verlassen“

Ein Antrieb hinter Ihrer Dauer-Weltreise war auch die Steuer. Konnten Sie durchhalten, keinerlei Einkommensteuer zu zahlen?

Das war relativ simpel. Ich bin ja weiter viel gereist. 2020 habe ich zwar kein neues Land besucht, aber war maximal zwei Monate in einem Land. Das war deutlich zu kurz, um deswegen irgendwo steuerpflichtig zu werden. Das ist absolut kein Problem gewesen.



Kritiker werfen Ihnen vor, dass die Strategie von Steuernomaden wie Ihnen letztlich Schmarotzertum sei. Sie würden auf Kosten von anderen leben, Infrastruktur nutzen, die mit den Steuern anderer Leute bezahlt worden ist. Was sagen Sie dazu?

Das stimmt nicht ganz. Ich zahle ja schon recht viele Steuern, wenn auch keine direkten. Ich habe noch nie Einkommensteuer gezahlt. Aber ich zahle recht viel Umsatzsteuer und Konsumsteuern in den Ländern, wo ich auch Infrastruktur nutze. Und auch durchaus in Deutschland. Wenn ich ein Buch oder einen Kurs verkaufe, dann muss ich darauf Umsatzsteuer erheben. Und das mache ich auch. Das ist dann auch nicht wenig. Wenn ich in Deutschland bin, zahle ich auch direkte Steuern. Wenn ich ein Auto miete und damit herumfahre, beispielsweise. Die Mineralölsteuern schlagen auch ordentlich zu Buche.