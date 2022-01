Steuerprogramm So machen Sie Ihre Steuererklärung mit Elster

Mit einer Anleitung, die nur vier Schritte enthält, können Sie Elster einrichten: Zuerst müssen Sie sich für eine Login-Option entscheiden. Zu den verschiedenen Optionen gehört die Zertifikatsdatei, der Personalausweis sowie ein Sicherheitsstick oder eine Signaturkarte. Für Privatpersonen empfiehlt Elster die Zertifikatsdatei. Nachdem Sie die Login-Option ausgewählt haben, erhalten Sie von der Finanzbehörde die Aktivierungsdaten per Mail und Post. Zunächst müssen Sie aber noch die Registrierung abschließen: Dafür wählen Sie, nachdem Sie Ihre Login-Option ausgewählt haben, aus, für wen Sie die Registrierung durchführen. Im Anschluss müssen Sie sich noch identifizieren. Das geht entweder mit der Steueridentifikationsnummer oder mit einer Mail, in der Sie einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantworten. Danach geben Sie Ihre Daten wie Name, Adresse und ihre persönliche, steuerliche Identifikationsnummer, die in jedem Schreibens des Finanzamts an Sie steht, an. Nachdem die Dateneingabe abgeschlossen ist, können Sie schon die Einkommenssteuererklärung vorausfüllen und absenden. Zum Schluss muss nur noch die Mail-Adresse bestätigt werden. Danach folgt der Versand für die Aktivierung Ihrer Login-Option, womit Sie im Anschluss zum Beispiel das Zertifikat generieren und sich somit das erste Mal in Ihrem Benutzerkonto einloggen können. Mit den Aktivierungsdaten für die Zertifikatsdatei können Sie dann beispielsweise Ihre Zertifikatsdatei als Download herunterladen und sich mit der Zertifikatsdatei bei Elster einloggen.