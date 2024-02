Steuerreform Wie hängen Steuerklassen und Ehegattensplitting zusammen?

In Einzelfällen, etwa bei exakt gleich hohem Einkommen, sinkt der Splittingvorteil auf null. So hätten die Ehepartner in unserem Zahlenbeispiel keinen Vorteil, wenn sie beide je 40.000 Euro versteuern müssten. Dann wäre ihre getrennte Steuerlast in Summe nämlich genau so hoch wie die Steuer bei gemeinsam versteuerten 80.000 Euro. Teilweise kann es auch sein, dass sich für Ehepartner getrennte Steuererklärungen lohnen, beispielsweise bei hohen außerordentlichen Einkünften, wie einer Abfindung.