Steuerschätzung 2020 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als geplant

Autobahn GmbH

Mit der Gründung der bundeseigenen Autobahn GmbH ist der Bund der Steuerzahler grundsätzlich zufrieden. Schließlich wurde sie gegründet, um die Finanzierung und Verwaltung des deutschen Autobahnnetzes aus einer Hand zu verantworten und zentral zu managen. Die Forderung nach mehr Effizienz durch klare Strukturen für deutsche Autobahnen stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Schwarzbuch. Trotzdem gibt es auch bei der noch neuen Autobahn GmbH bereits Kritik von Seiten des Steuerzahlerbundes. Der Grund: die Wahl der Büroräume. Die Autobahn GmbH hat sich nämlich in bester Berliner Lage am Leipziger Platz eingemietet. „Exklusiv ist ebenso die Ausstattung, denn die Büros haben einen Empfangsservice und sind komplett möbliert, voll ausgestattete Teeküchen inklusive“, beschreibt es der Steuerzahlerbund. Zwei Millionen Euro kostet das die staatliche Autobahn-Gesellschaft im ersten Jahr. Die monatlichen Kosten je Quadratmeter: durchschnittlich 123 Euro. Je potenziellem Arbeitsplatz: 1044 Euro. „Das ist selbst für diese exklusive Lage eine herausgehobene Größenordnung“, so die Bewertung im Schwarzbuch.

Das Fazit des Bundes der Steuerzahler: „Die bundeseigene Autobahn GmbH hat die Aufgabe, den Bundesfernstraßenbau effizienter auszurichten – und damit auch Kostenexplosionen zu verhindern. Dass nun ausgerechnet die neue Bundesgesellschaft mit enorm hohen Verwaltungskosten auffällt, ist ein schlechter Start. Auch für alle staatlichen Gesellschaften müssen die Gebote der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gelten. Hier hat die Autobahn GmbH deutlichen Nachholbedarf.“

Bild: ddp images