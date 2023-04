Steuersoftware im Praxistest SteuerSparErklärung 2023: Die volle Ladung Steuerwissen

Ihre lange Geschichte merkt man der SteuerSparErklärung 2023 an. Im Laufe der Zeit hat sie sich optisch relativ wenig verändert. Die Benutzeroberfläche ist zwar aufgeräumt und durchdacht strukturiert. Doch je tiefer der Nutzer in Untermenüs gelangt, desto mehr Eingabefenster und Hinweistexte sind zu sehen, Orientierung kann dann fehlen. Die Abfrage von Themen und Daten ist teils umständlicher als bei anderen Angeboten. Die Antwortvorschläge für die beim jeweiligen Feld üblichen Angaben tauchen zum Beispiel als Pop-up-Auswahlmenü auf.



Lesen Sie auch: Steuern sparen auf dem höchsten Level – der große Steuersofware-Text der WiWo



Großer Pluspunkt bleibt aber das umfassende Angebot an Erklärungen, Zusatzinfos und wertvollen Tipps, selbst zum Steuersparen im Folgejahr. Aus den Eingabefenstern kann mit nur einem Klick an die entsprechende Stelle in den Steuerformularen gesprungen werden. Daten werden nur lokal auf dem Computer (PC oder Mac) gespeichert, nicht online in der Cloud. Für Neueinsteiger sind andere Angebote zugänglicher.