Steuersoftware im Praxistest SteuerSparErklärung 2024: Der allwissende Ratgeber strapaziert die Geduld

Das ist Stärke und Schwäche zugleich. Wer schnell ans Ziel möchte, fühlt sich hier schnell erschlagen. Es fällt schwer zu erkennen, was man dringend lesen sollte – und was rein ergänzende Hintergrundinfos sind. Dabei ist die Benutzeroberfläche selbst aufgeräumt und klar strukturiert. Links findet sich ein Baummenü zur Navigation durch die verschiedenen Themenbereiche und Unterthemen. In der Mitte werden die Daten abgefragt. Rechts gibt es ergänzende Infos, unter anderem auch die laufend aktualisierte Prognose zur voraussichtlichen Steuererstattung oder Steuernachzahlung. Dort werden aber teilweise auch die Einträge „Eingabehilfe“, „Steuertipps“, „Prüfer“ und „Sparpotenzial“ eingeblendet.



Der große Software-Test: Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung



Unter „Sparpotenzial“ können Nutzer beispielsweise manchmal sehen, wie sich weitere Eingaben im jeweiligen Untermenü auswirken, wenn es sich um einen Bereich mit speziellen Steuer-Höchstbeträgen handelt.