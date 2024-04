Steuersoftware im Praxistest Taxman 2024: Diese Software ähnelt einem Konkurrenzprodukt

Es gibt bei der Eingabe viele kontextbezogene Erklärungen und Hintergrundinformationen. Im Vergleich zu anderen Angeboten ist die Eingabe etwas umständlicher. Teils tauchen Pop-Up-Fenster auf, aus denen Einträge in Eingabefenster gezogen werden können. Dann wieder gibt es Auswahllisten im Eingabefenster selbst. Die Logik erschließt sich nicht sofort.



Der große Software-Test: Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung



An einigen Stellen könnte das Programm noch besser unterstützen, etwa mit einer automatischen Berechnung der Wegstrecke zur Arbeit. So etwas gibt es nicht. Dafür werden Daten nur lokal auf dem Computer des Nutzers gespeichert, nicht internetbasiert in der Cloud. Wer sich damit sicherer fühlt, weiß das zu schätzen. Auch Tipps für die nächste Steuererklärung – die sich bei der SteuerSparErklärung am Ende finden – fehlen hier.