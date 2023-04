Steuersoftware im Praxistest Wiso Steuer 2023: Der Testsieger bietet viele Extras

Wiso Steuer 2023 ist ein Alleskönner – durchdachte Unterstützung, ob per Software, Web oder App. Damit wird Wiso Steuer 2023 auch erneut Testsieger in der Kategorie Software in unserem großem Praxistest. Am Computer spielt es seine große Leistungsfülle am besten aus. In den meisten Fällen wird aber auch der Zugriff per Browser oder App völlig ausreichen.