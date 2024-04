Steuersoftware im Praxistest Wiso Steuer 2024: Rundum gelungene Unterstützung für alle

Der Zugriff auf die gleichen Daten, also ein und dieselbe Steuererklärung, ist sowieso über alle Kanäle möglich. So können Nutzer zum Beispiel etwas per Smartphone in der ursprünglich am Browser gestarteten Steuererklärung nachtragen, wenn sie später noch Unterlagen finden. Die Übernahme von Vorjahresdaten und der Abruf aktueller Daten werden bei Wiso durchdacht unterstützt. Das Programm denkt mit, übernimmt vom Vorjahr zum Beispiel all jene Daten, die vermutlich noch relevant sind. An einer speziellen Kennzeichnung können Nutzer übernommene Daten erkennen und dann nochmals überprüfen.