Steuersparmodell Überraschendes Urteil: Steuerfreier Vermögensübertrag dank Gesetzeslücke?

Laut Gesetz gilt als Schenkung „auch die Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte natürliche Person oder Stiftung (Bedachte) durch die Leistung einer anderen Person (Zuwendender) an die Gesellschaft erlangt“ (§ 7 Abs. 8 ErbStG). Genau darauf bezogen sich die Hamburger Finanzrichter. Der Sohn sei nicht am Grundkapital der KGaaA beteiligt. Damit habe er eben keine Anteile an einer Kapitalgesellschaft gehalten, denn nur das Grundkapital stelle solche Anteile dar, und eine Anwendung dieser Vorschrift scheide aus.