Steuersparmodelle: Die Meldepflicht ist ein Offenbarungseid

Die Unterschiede zwischen grenzüberschreitenden und rein nationalen Steuergestaltungen liegen auf der Hand. Die bisher bekannten internationalen aggressiven Gestaltungen haben in der Regel das Ziel, dass Gewinne aus einem „normal besteuernden“ Land in ein Land verlagert werden, in dem es eine verschwindend niedrige Steuer gibt. Das führt dazu, dass Gewinne und Einkommen nicht in dem Staat versteuert werden, in dem sie erzielt wurden. Bei rein nationalen Gestaltungen hingegen gibt es solche Möglichkeiten nicht. Denn zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es keinen Steuerwettbewerb.