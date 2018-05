Steuertipp zu Weiterbildungen: So können Senioren ihre Studienkosten von der Steuer absetzen

Grundsätzlich ist es für das Finanzamt nicht wichtig, ob Sie aktuell einen Job haben oder nicht. Denn auch wenn Sie gerade nicht arbeiten, erkennt das Finanzamt die Kosten für Ihre Weiterbildung an. Wichtig ist nur, dass alle anderen oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Ausgaben für Ihre Fortbildung stuft der Fiskus grundsätzlich als Werbungskosten ein. Und im Gegensatz zu den Kosten für das erste Studium oder die erste Ausbildung (Sonderausgaben), können Werbungskosten auch in andere Jahre übertragen werden. Wenn Sie also gerade in Elternzeit oder arbeitslos sind, dürfen Sie Ihre Fortbildungskosten bis in das Jahr mitnehmen, in dem Sie wieder arbeiten.