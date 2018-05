Steuertipp zum häuslichen Arbeitszimmer: Wann sich der Fiskus am Home-Office beteiligt

BerlinWo die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen, tut sich auch das Finanzamt schwer, Kosten anzuerkennen. Daher gibt es immer wieder Streit um die Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers und häufig landet dieser vor Gericht. Wer in der anstehenden Steuererklärung für 2017 ein Arbeitszimmer geltend machen möchte, findet eine Übersicht der aktuellen Regeln in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Dabei hat die Finanzverwaltung in erster Linie die neuen Rechtsprechungsgrundsätze des Bundesfinanzhofs aufgenommen.