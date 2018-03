Kämpfer gegen den staatlichen Wucherzins auf Steuernachzahlungen

Der 3. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) erklärte den hohen Zins zwar mittlerweile in einem Urteil für verfassungsgemäß. Doch Holznagel bleibt optimistisch, weil sich besagter Richterspruch nur auf die Jahre 2012/13 bezieht. Der Rieschel-Fall reicht aber bis ins Jahr 2015/16. Da habe sich die Niedrigzinsphase weiter verstetigt, was ein Festhalten an den sechs Prozent „noch unglaubwürdiger macht“, sagt Holznagel. Weiteren Mut flößt den Kritikern ausgerechnet der Präsident des BFH, Rudolf Mellinghoff, ein. Am Rande der Bekanntgabe des Urteils erklärte er diese Woche in München: „Die Frage der Verzinsung ist hoch umstritten – und daher weiß man nicht, wie der Bundesfinanzhof weitere Verfahren entscheiden wird.“ Im Übrigen zeigten die Verfahren, „dass es ein erhöhtes Unwohlsein bei den Steuerpflichtigen gibt“. Mit seiner eigenen Meinung hält der Gerichtspräsident, der zuvor elf Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war, nicht hinter dem Berg: „Ich finde, dass eine völlig Abschaffung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen ein Beitrag zur Vereinfachung des Steuerrechts wäre.“