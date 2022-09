Stress für Eigentümer Grundsteuererklärung: Bundesfinanzministerium ringt mit Haltung zur Abgabefrist

Jetzt aber wies das BMF, in seiner ersten Stellungnahme, auf die Risiken hin. So berge die Fristverlängerung „die Gefahr in sich, dass die Kommunen ihre Aufgaben nicht rechtzeitig erfüllen können. Dadurch drohen Steuerausfälle mit allen bekannten Folgen für die Haushalte, auch die der Länder und des Bundes.“