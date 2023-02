Strom- und Gaspreise Lohnt sich der Wechsel zum Billigstromanbieter wieder?

Die Anbieter kaufen ihrerseits Strom und Gas ein. Das geht zum einen am Terminmarkt, wo man langfristige Lieferverträge aushandelt. Oder aber kurzfristig am Spotmarkt. „Schwierig wird es bei Anbietern, die ihren Kunden langfristige Verträge anbieten, die Energie aber kurzfristig über den Spotmarkt beschaffen“, sagt Energieexperte Maurer. „Steigen die Preise am Spotmarkt, drohen diese Anbieter illiquide zu werden.“ Sollte sich die Lage an den Energiemärkten wieder zuspitzen, drohen Insolvenzen. Schnäppchenjäger müssten dann, ähnlich wie im vergangenen Jahr, gegebenenfalls in einen deutlich teureren Tarif wechseln.